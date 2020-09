Hoe krijg je meer bezoekers in Theater de Spiegel? Door een festival te organiseren

Pastor Stoorvogel van VEZ in Zwolle vliegt uit om sprekers te gaan trainen

11 september Hij was de eerste pastor in de uit zijn voegen gegroeide Vrije Evangelisatie Zwolle, beter bekend als de VEZ in de WRZV-hallen. Groeide de afgelopen jaren uit tot het gezicht van deze gemeente. Maar na vijftien jaar legt Henk Stoorvogel (43) die functie neer. Tijd voor andere zaken, zoals het trainen van professionals in spreekvaardigheid.