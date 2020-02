‘Hoe leuk het is om te seksen met een ander dan degene die thuis wacht met de piepers’

In het christelijke Spakenburg hing een poster van ‘second love’ in een bushokje. Second love is een site waar je iemand kan vinden die net als jij ook in een bloedsaai huwelijk vast zit en wel wat avontuur kan gebruiken. Maar, die niet zijn huwelijk wil opgeven. Gewoon een beetje spanning, een beetje seks naast de pot, no strings attached, je weet zeker dat diegene je niet gaat outen, of stalkerware op je telefoon gaat zetten, want het gaat om het avontuur en als het avontuur voorbij is, is het even gemakkelijk voorbij. Geen liefdesverdriet, geen gezeur over samen verder, nee, geen liefde of toekomst. De SGP en de Christen Unie vinden het maar niks, dat second love. Die posters moeten weg. Al eerder maakten de partijen bezwaar tegen het aanmoedigen van vreemdgaan.