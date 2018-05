Hoe moet de Zwolse busbrug gaan heten?

'Schip­pers van Kameleon' plagen woonbootei­ge­na­ren in Zwolle

12:12 Het is alsof je de beroemde jongensboeken van H. de Roos leest: in Zwolle hebben woonarkbezitters sinds enige tijd last van tieners die in hun motorbootjes voor deining zorgen op het Almelose kanaal. Ze zouden bewust hard langs de woonboten scheren om de bewoners te plagen. De politie is hen al op 't spoor.