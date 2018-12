Hoe moet het verder met deze Zwolse ‘parel’ in de Diezerstraat?

Het begrip ‘parel’ is in de politieke arena aan deflatie onderhevig wanneer het gaat over de in 1898 gebouwde Statenzaal. Gemeenteraadsfracties jubelden het maandagavond uit over zo veel pracht in de Zwolse binnenstad en menigmaal werd gesproken over een parel in de winkelstraat. Sinds het vertrek van de bibliotheek, drie jaar geleden, is de toekomst echter ongewis. Leegstandsbeheerder CareX biedt er nu plek aan kunst- en cultuurinstellingen, maar dat is van tijdelijke aard. Hoewel, veel Zwolse partijen drongen er maandagavond bij verantwoordelijk wethouder René de Heer op aan kunst en cultuur als voorwaarde mee te geven aan de toekomstige huurder.