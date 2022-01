Hoe Paceshifters eerst wel, toen niet en nu misschien alsnog in Ziggo Dome belanden: ‘Wij kunnen alleen maar hopen’

Theaterma­kers krijgen kans om nieuw werk te maken voor Wereldbe­roemd Verhalen­fes­ti­val

Wereldberoemde verhalen zijn er veel; zowel fictief als non-fictief. Theatermakers met een goed idee voor een voorstelling worden door het Wereldberoemde Verhalenfestival (WBVF) opgeroepen hun concept in te dienen en zo mee te dingen naar een plek in één van de theaterroutes op 9 en 10 april in de binnenstad van Zwolle. Ze gaan werken onder begeleiding van professionele regisseurs.

12:15