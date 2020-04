Hoe risicovol is bezoek aan supermarkt? Boodschappen doen met viroloog: ‘Niet te paniekerig doen’

pollVoor veel mensen voelt boodschappen doen tegenwoordig bijna als een roekeloos avontuur. De angst om besmet te raken is groot. Maar hoe risicovol is een bezoek aan de supermarkt? Virtueel boodschappen doen met viroloog Bert Niesters.

Ons sociale leven staat op een laag pitje en het coronavirus dwingt ons tot een geïsoleerd leven, veilig teruggetrokken in ons eigen huis. Toch ontkomen we er niet aan dat we af en toe naar de supermarkt moeten. Dat is een bijna surrealistische ervaring geworden. Alsof je een bezoek brengt aan een rampgebied. Strenge beveiligers voor de deur, wasstraten om karretjes te desinfecteren, caissières achter plexiglas, klanten die buiten wachten tot ze naar binnen mogen. De alledaagsheid van boodschappen doen is volledig verdwenen.

Enquete Poll Boodschappen doen tijdens de coronacrisis. We moeten het allemaal, of we willen of niet. Wat vindt u? Ik ben bang dat ik besmet raak tijdens het boodschappen doen.

Ik houd me aan alle maatregelen, dan kan mij niks gebeuren.

Volledig scherm Een wasstraat waar winkelkarretjes worden gedesinfecteerd. © Ronald Hissink

Goede voorbereiding

De grote vraag is hoe je veilig boodschappen doet in tijden van corona. Dat begint al bij de voorbereiding. ,,Denk vooraf goed na wat je nodig hebt, zodat je een dag later niet wéér hoeft te gaan”, zegt viroloog Bert Niesters, hoofd klinische virologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoogleraar medische microbiologie. ,,Maak een duidelijk boodschappenlijstje. Dat helpt je ook om efficiënt door de supermarkt te gaan.”

1) Was je handen grondig met zeep en water voor en vooral na het winkelen.



2) Zorg voor een duidelijk boodschappenlijstje zodat je bezoek vlotjes verloopt.



3) Doe geconcentreerd boodschappen, zodat je bewust de afgesproken regels toepast.



4) Raak zo weinig mogelijk oppervlakten aan en voorkom dat je met je handen je gezicht betast tijdens het boodschappen doen.



5) Houd te allen tijde minimaal anderhalve meter afstand van andere mensen.



6) Zie je iemand hoesten of niezen, laat dat gangpad dan voorlopig links liggen.



7) Maak gebruik van contactloos betalen.



8) Bestel je boodschappen online en laat ze thuis bezorgen.