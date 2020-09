Hoe serieus neemt Zwolle de toekomst van Doepark Nooterhof? ‘Toon eens lef en leiderschap’

Premier Mark Rutte opent het mbo-jaar op Landstede Zwolle

3 september Premier Mark Rutte opent volgende week donderdagmiddag het mbo-jaar in het Landstede sportcentrum in Zwolle. Het is de derde keer dat het studiejaar voor het middelbaarberoepsonderwijs een landelijke opening kent. Ook rapper Typhoon uit Zwolle is aanwezig.