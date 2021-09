Hoe spaargeld van een oudere man op de rekening van een Zwolse prostituee belandde: ‘Ik schrok me dood’

De bankmedewerker van ING is blij dat hij meneer telefonisch te pakken heeft. Kunnen ze meteen doorpakken. En dat is nodig. Vanuit Engeland is een poging gedaan meneers rekening leeg te trekken. De bank heeft dit kunnen voorkomen, maar het gevaar is nog niet geweken. Wanneer meneer zijn spaargeld nu direct - er is geen tijd te verliezen - overmaakt naar een veilige kluisrekening is alles in kannen en kruiken. De bankmedewerker wijst de 73-jarige man de weg in het digitale doolhof en even later staan meneers spaarcentjes, 4008 euro in totaal, veilig. Meneer zegt bedankt. En de bankmedewerker antwoordt met ‘graag gedaan’. Tja.