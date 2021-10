Hoe tochtig rijtjeshuis van Olaf uit Zwolle voor 18.000 euro klimaatneutraal werd: ‘Direct groot aangepakt’

DNA doet granaat­plaat­ser bij café Bruut in Zwolle de das om: vijf maanden cel

Tegen beveiligingscamera’s beschermde hij zich met een capuchon over zijn hoofd en een sjaal die bijna zijn hele gezicht bedekte. Op andere vlakken schoot de voorbereiding van het plaatsen van een granaat bij café Bruut in Zwolle echter tekort: een gevonden DNA-spoor deed D.W. (23) uit Almere de das om. De politierechter in Zwolle veroordeelde hem donderdag tot vijf maanden cel.

29 oktober