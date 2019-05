Hoe verder in Overijssel? Informateur komt morgen met advies

Kritiek

Krol is de tweede informateur die in Overijssel is ingezet na de verkiezingen voor Provinciale Staten van 21 maart. Zijn voorganger Geert Jansen, die na de verkiezingen was aangezocht door winnaar CDA, kwam met een advies voor een combinatie van CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA. De PvdA trok zich echter terug uit de onderhandelingen na stevige kritiek uit de eigen achterban, die niet wilde samenwerken met Forum voor Democratie.

Uitgangspunten

Daarna nam Krol, die eerder gedeputeerde was in Utrecht, het stokje over. De Staten gaven hem via een motie drie uitgangspunten mee; zoek naar een combinatie die inhoudelijke overeenstemming over grotere onderwerpen, de combinatie moet recht doen aan verkiezingsuitslag en er moet een stabiele coalitie komen. Krol heeft ook uitgebreid met zijn voorganger Geert Jansen gesproken. ,,Wat daar is besproken? Daar kan ik inhoudelijk niets over zeggen’’, aldus Krol.