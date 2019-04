Hoe verkoop je een huis waar een lugubere moord is gepleegd?

,,Door open en eerlijk te zijn’’, is de stellige overtuiging van de Zwolse makelaar Bärbel de Groot-Brouwers. ,,Ik heb twee keer eerder iets soortgelijks meegemaakt. Eén keer had ik een huis in de verkoop waarin de voormalige eigenaresse zelfmoord had gepleegd in de badkuip in de badkamer. Ik heb dat tegen alle potentiële kopers gemeld, ook vanuit mijn eigen gevoel: ik zou niet in dat bad willen liggen. Ook niet terwijl ik wist dat er een professioneel schoonmaakbedrijf was geweest. De uiteindelijke kopers hebben er een nieuw bad in laten zetten, maar het pand dus wel gekocht.”