Hoe verliefde Fabian andere graffiti-artiesten inspireert: 'Ik wil één grote liefdesmuur’

‘Ron Jans en racisme? Wat een waanzin!’

15 februari Ron Jans (61) is momenteel zonder twijfel de meest besproken trainer in Amerika, nu hij in afwachting van een racismezaak zijn taken bij FC Cincinnati tijdelijk heeft moeten neerleggen. Oud-collega’s en spelers met wie hij werkte zijn verbijsterd. ,,Ron wordt publiekelijk afgemaakt.”