Hoe verwerpelijk was de handelswijze van Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut? ‘Dit was zeker geen nobele daad’

Hattemse Bep (94) over de foto die na de oorlog een heel andere lading kreeg: ‘Nog steeds een brok in mijn keel’

3 oktober Oorlog of niet, de kinderen van de Seringenstraat in Zwolle spelen altijd samen buiten. In april 1943 zet de moeder van Bep het hele stel op de foto. ,,‘Leuk voor later’ moet ze gedacht hebben", zegt de inmiddels 94-jarige Bep. ,,Of voorvoelde ze iets?” Want: ‘later’ zou nooit meer zou komen voor vier van de kinderen.