Hoe vies is grond onder de IJsselhallen in Zwolle? ‘Ik mis aandacht hiervoor’

Terwijl Zwolse politici hun zegje kunnen doen over de eerste contouren van het woningbouwplan op de IJsselhallenlocatie, stipt Ron Klappe van coalitiepartij Swollwacht de grondvervuiling aan. Dat er op deze plek aan de Rieteweg grofweg vierhonderd tot zeshonderd huizen komen, wordt met instemming ontvangen, maar of er wel voldoende nagedacht is over saneringswerkzaamheden, dat is een vraag die nog wel als een soort zwaard van Damocles boven de markt hangt.