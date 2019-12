Hoe vieze grond de fietsenkelder bij station Zwolle miljoenen duurder maakt

Festivals als Kingdance in gevaar? Terrein in Zwolle mogelijk niet op tijd klaar

7:27 Het nieuwe festivalterrein in Zwolle moet worden geasfalteerd. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar blijkt nodig vanwege de veiligheid. Doordat de klus moet worden aanbesteed en de weersomstandigheden roet in het eten kunnen gooien, bestaat de kans dat het terrein niet op tijd klaar is voor festivals Kingdance en Dance4Liberation.