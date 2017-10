Hoe zit het met de winkelleegstand in deze regio?

Als de winkelleegstand in Nederland niet snel wordt aangepakt, dreigen stadswijken en dorpen minder leefbaar te worden, zo stelt Detailhandel Nederland. Zij onderzochten de leegstand van winkels in diverse grote gemeenten in Nederland. Hoe zit dit in onze regio?

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie typen winkelgebieden. Dit zijn het centrum, buurtwinkelcentra en overige winkellocaties. ,,In 45 procent van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33 procent van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties'', aldus Detailhandel Nederland.

In het centrum van Zwolle is de leegstand met 11 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daar staat nu 11,4 procent van de winkels leeg. Ook in het centrum van Lelystad was een daling te zien, namelijk van 20 procent. In Apeldoorn was er juist een stijging van 26 procent te zien wat betreft de winkelleegstand in het centrum. 13,7 procent van de winkels staat daar leeg. In de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland als geheel daalde de winkelleegstand in het centrum.

Onveilig

In zowel Zwolle, Lelystad als Apeldoorn is er een stijging te zien in het aantal leegstaande winkelpanden in ondersteunende buurtwinkelcentra. In Lelystad staat daar bijvoorbeeld 6,5 procent van de winkels leeg en dat is een stijging van 94 procent ten opzichte van vorig jaar. In Zwolle en Apeldoorn is die stijging respectievelijk 13 en 3 procent.