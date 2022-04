Hoe Zwolle heel Europa met cultuur hoopt te veroveren: ‘Extra evenement met landelijke uitstraling is welkom’

De Zwolse cultuurwethouder Monique Schuttenbeld weet nog goed hoe Henk Jan Meijer tweeënhalf jaar terug afscheid nam als burgemeester van Zwolle. ,,In het Academiehuis Grote Kerk waren verschillende mooie optredens van artiesten. We vroegen ons af wat er overblijft als er geen cultuur meer is. Je haalt dan de ziel uit de samenleving. Theater en muziek beleven maken gelukkig en raken mensen. En in Zwolle moeten we hier – mede door de groei van het aantal inwoners – meer mee gaan doen. Wat is een stad met alleen maar huizen?”