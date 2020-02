Hoenderloo-ouders wanhopig: ‘Een locatie is nog geen geschikte plek’

,,Niemand van de ouders heeft een toezegging van een plek,” vertelt Babette Brouwer, één van de bezorgde Hoederloo Groep-ouders. ,,Dus hoe kan minister de Jonge dat nu beweren?” Haar zoon van 15 is thuis omdat het vakantie is. Daar is hij blij om, zegt ze. Maar de jongen is zeer ongerust over zijn toekomst. Hij heeft een autistische stoornis gecombineerd met complexe psychiatrie en is steeds boos op van alles.