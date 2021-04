Hoewel Holtenbroek en Aa-landen hun buslijnen terugkrijgen, is er nog een hoop gemopper over Zwols busvervoer

Teleurgesteld. Dat is de gemeente Zwolle over de haastige beslissingen die de provincie Overijssel neemt over de bussen in Zwolle. En dat terwijl er al een hoop gemopper is over de in december veranderde dienstregeling. Maar er gloort hoop: Aa-landen en Holtenbroek, nu bijna-busloze wijken, krijgen er extra lijnen bij. ,,Hopelijk mogen ze blijven.”

Eind vorig jaar gingen de Zwolse buslijnen flink op de schop, tot ongenoegen van veel Zwollenaren. Robert Bos, actie-coördinator van de SP, legt het nog eens haarfijn uit. ,,De bus moet een voorziening voor iedereen zijn. Maar vanwege een beperkt budget snijdt busmaatschappij Keolis flink in de busverbindingen in Zwolle.”

Want waar in Stadshagen verdwenen bushaltes terugkeerden, werden er in Aa-landen, Holtenbroek en Zwolle-Zuid juist lijnen uitgegooid. Bos: ,,In het kader van bezuinigingen wordt er steeds opnieuw de kaasschaaf over gehaald. Zo houd je niets meer over.”

Nieuwe buslijnen

En dat stuitte op flink wat commentaar. ,,Er zijn nog drie haltes voor zesduizend huishoudens’’, zei Violet Roosberg eind december tegen deze krant. Haar gemopper heeft geholpen. 20 april stemden de provincie en gemeente in met een voorstel van bewoners om busvervoer in de wijken Holtenbroek en Aa-landen te verbeteren, meldt Roosberg. Dat bevestigt de gemeente.

Zo zal er naar verwachting eind augustus weer een bus door Holtenbroek Noord rijden: buslijn 10. Ook Aa-landen Noord zal weer met de bus bereikbaar zijn, want daar wordt buslijn 13 gelanceerd. De lijnen 2 en 4 zullen hun reguliere rondje blijven rijden, maar wel twee in plaats van vier keer per uur. Dit is een tijdelijke oplossing, tot december 2022. Roosberg: ,,Ik vind dat voor nu een goede oplossing, want momenteel hebben we niks. Hopelijk mogen deze lijnen blijven.”

Volledig scherm Lijn 2 van en naar Holtenbroek © Violet Roosberg

Niet handig

Maar toch is er nog een hoop te doen over het Zwolse busvervoer. De gemeente Zwolle doet nu zelf ook haar beklag. Eind 2022 wordt er opnieuw gekeken naar het openbaar vervoer in en rondom Zwolle. De provincie, verantwoordelijk voor de uitvoer, wil het plan er zo snel mogelijk doorheen drukken. Daardoor is er maar weinig tijd om met inwoners van de stad te praten over wat zij willen, zegt de gemeente in een brief naar de provincie. ‘Wij zijn teleurgesteld dat het huidige proces van de provincie geen ruimte laat om een uitgebreid participatieproces op te zetten’, schrijven ze.

Roosberg is dan ook verontwaardigd over de aanpak van de provincie. ,,Dan loop je toch weer tegen dezelfde soort problemen aan? Dan haal je weer de woede van mensen op je hals, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dit is helemaal niet handig.” Bos pleit dan ook dat het openbaar vervoer niet meer door de provincie, maar bij de gemeente neer te leggen. ,,Doordat het besluit bij de provincie ligt, hebben de Zwolse volksvertegenwoordigers eigenlijk niks te zeggen over de dienstregeling in Zwolle. Dat slaat toch nergens op?”

