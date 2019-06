Hoezo hittestress? Warme zomerse dagen betekenen juist quality time, vinden ze bij Dierenasiel Zwolle

Wandelen

De honden geven volgens Marianne van Keulen ook duidelijk aan of ze wel of geen zin hebben in wandeling. ,,We lopen nu sowieso iets minder lang maar er zijn ook honden die gewoon voor het hek gaan liggen en zo duidelijk maken dat het even genoeg is. Een kat laat zich al helemaal niets zeggen, die pakt op geheel eigen wijze rust’’, weet de medewerkster van het asiel. Zij en haar collega’s zorgen zoveel mogelijk schaduwrijke plekjes voor de dieren. ,,Zonwering is belangrijk en we checken de waterbakken natuurlijk meerdere malen. De badjes zijn ook gevuld. Liefst zouden we met de honden gaan zwemmen. Maar risico op blauwalg ligt op de loer dus dat gaat niet.’’