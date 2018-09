'Hoezo zijn mijn pillen er niet?'

Milieurisi­co's door storten vuile grond in zandplas tussen Zwolle en Hasselt

10:12 Hoe schoon de grond volgens de aannemer ook is, de ecologie in de Bomhofsplas tussen Zwolle en Hasselt loopt wel degelijk gevaar. In de grond kan bijvoorbeeld fosfor zitten, terwijl het toch aan de normen voldoet. De zorg van buurtbewoners is niet volledig uit de lucht gegrepen. ,,Komt veel fosfor in het oppervlaktewater terecht, dan heb je een groot probleem dat je niet zomaar oplost", zegt ecoloog Bas van de Riet.