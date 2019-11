Hofnaaisters Margriet en Nel kleden Prins Carnaval in Zwolle... zonder te weten wie het is

Politie haalt met 200 kilo illegaal vuurwerk volgeladen auto van de weg bij Zwolle

16:04 Bij een grote verkeerscontrole in en rond Zwolle is in twee auto’s bijna 200 kilo aan gevaarlijk illegaal vuurwerk aangetroffen. De Belastingdienst kon 60.000 euro aan belastingschuld innen.