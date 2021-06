Hoge celstraffen zetten de verhoudingen in de Zwolse drugsoorlog op scherp

Ambities Arriva: nachttrein van Zwolle naar Schiphol en directe verbinding tussen Zutphen en Amersfoort

8:58 Midden in de nacht vanuit Zwolle of Lelystad naar Amsterdam-Schiphol? Als het aan Arriva ligt, wordt dat in 2023 werkelijkheid. Ook zet het vervoersbedrijf in op een directe verbinding tussen Amersfoort en Zutphen. Met deze plannen wil Arriva tegen de monopoliepositie van NS op het hoofdrailnet ingaan, zegt topman Anne Hettinga tegen NRC Handelsblad.