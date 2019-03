Hoge raad: definitief tien jaar cel voor Jumbo-afperser Zwolle en Groningen

Alex O. beter bekend als de Jumbo-afperser is definitief veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Hij was na het hoger beroep in cassatie gegaan, maar dat is door de Hoge Raad vandaag niet-ontvankelijk verklaard. De reden: de advocaat van O. had volgens de Raad niet op tijd de zogenaamde 'middelen van cassatie’ ingediend.

In 2015 werden bij diverse vestigingen van supermarktketen Jumbo in Groningen en het filiaal aan de Veemarkt in Zwolle explosieven geplaatst. Ook ontvingen ze meerdere dreigmails en -brieven. De afzender eiste 2000 bitcoins (destijds met een waarde van ongeveer 4,5 ton) anders zou hij bommen laten ontploffen. De keten ging er niet op in.

Explosief

Bij het filiaal in Zwolle werd een verjaardagskaart bezorgd met twee gram explosieve stof. In Groningen werden bij twee supermarkten explosieven aangetroffen. In een geval ontplofte het explosief. Daarbij sneuvelden een ruit en een gevel. De bom die niet ontplofte had een kracht van vijf tot acht handgranaten.