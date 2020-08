Hoge woontorens in Zwolle? ‘Eerst een stadsdebat met feiten én emoties’

Zwolse Tara (29) stond in de tuin haar hond uit te laten tijdens giganti­sche explosie in Beiroet: 'Het was chaos’

5 augustus De knal was zó hard, dat ze dacht dat de explosie in Beiroet bij haar om de hoek was. ,,Ik voelde de grond onder m’n voeten schudden en hoorde overal glas springen. Ook in mijn huis”, zegt Tara Kenkhuis (29).