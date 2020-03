Hogeschool Windesheim in Zwolle doet de deur op slot: ‘Kom niet naar school!’

Strenger

Eerder op de dag had de school leerlingen opgeroepen vooral thuis te blijven als ze snotterig of koortsig zijn, of als ze keelpijn hebben. Maar de lessen zouden wel gewoon doorgaan, was het idee nog aan het begin van de avond. Windesheim in een mail aan de studenten: ,,Het onderwijs op Windesheim gaat gewoon door, met uitzondering van colleges met meer dan 100 studenten. Voor deze colleges zoeken we op korte termijn naar een oplossing, bijvoorbeeld splitsen, streamen of uitstellen. Je krijgt daarover bericht via je opleiding of je ziet het in je rooster.’’