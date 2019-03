Hogeschool Windesheim wil opleiding op maat voor ‘hybride‘ docent

Windesheim vraagt vandaag tijdens een werkbezoek van minister van Ingrid van Engelshoven van Onderwijs aandacht voor dit probleem. Veel beroepsexperts willen graag een dag of dagdeel in het onderwijs werken, maar zitten niet te wachten op een meerjarige lerarenopleiding, zegt de hogeschool. ‘Geef mensen de tijd en ruimte om te ontdekken of het onderwijs iets voor ze is, zonder dat ze gelijk een meerjarige opleiding moeten volgen’, zegt Windesheims collegevoorzitter Henk Hagoort in een persbericht van Windesheim. ‘En reken scholen minder snel af op de balans tussen bevoegde en onbevoegde leraren.’ Een deel van het lerarentekort is op te lossen met hybride docenten, stelt Hagoort. ‘In het mbo kunnen zij wél met een pedagogisch didactisch getuigschrift voor de klas, waarom kan dat ook niet in het vmbo?’