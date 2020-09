Holtenbroek slaat alarm: weg met geplande woningen, spaar groen aan het Zwarte Water in Zwolle

Leenman verbaasd over zijn lege plek in plan voor de Zwolse Zwartewa­ter­zo­ne

13 november Ondernemer Jan Leenman is niet te spreken over de gang van zaken rond het herontwikkelen van de Zwartewaterzone in Zwolle. De oude werfbaas is verbaasd dat hij niet is opgenomen in de door Bemog gepresenteerde plannen. Volgens deze ontwikkelaar kon met Leenman geen overeenkomst worden bereikt. Volgens de man in kwestie ligt het anders.