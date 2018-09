Holtenbroek viert 60-jarig jubileum met muziek

Ci­bap-studenten Zwolle pakken de gepimpte fiets in plaats van de bus

13:44 Vijftig studenten en docenten van Cibap Vakschool voor verbeelding in Zwolle pakken voortaan de fiets in plaats van de bus. Omdat alle beetjes helpen en de druk op de stadsbussen zo weer een beetje wordt verlaagd, zo is het idee. De vijftig splinternieuwe stationsfietsen zijn 'gepimpt' door Cibap-studenten.