Holtenbroekerbrug in Zwolle uur lang afgesloten door storing

Kapper stopt na vijftig jaar in Zwolle: ‘Wij knipten als eerste mannen met lang haar’

8:00 Rijendik stond het ooit voor kapsalon L&F in Zwolle. Nu is na ‘beatkapper’ Frans Horsting ook kompaan Laurens van der Weerd ermee gestopt. Na ruim een halve eeuw. ,,Er zijn klanten die ik knipte toen ik begon en nog steeds toen ik er deze maand mee stopte’’, zegt Van der Weerd. De zaak is overgenomen en veel blijft bij het oude. Niet alles. Zo staat er ineens een computer, om afspraken in te plannen.