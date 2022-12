Hond doodgestoken en woningbrand in Zwolle, verwarde bewoonster aangehouden

Hoe oud-marinier Bart uit Zwolle rust vond door zes boeddhisti­sche monniken in een mijnenveld

Ooit lag Bart Collet (51) in het mijnenveld tussen de laag overvliegende mortieren in Cambodja. Kon iedere dag zijn laatste zijn. Als marinier draaide het om gevaar, actie en adrenaline. Nu richt zijn hele leven zich op het vinden van rust, ontspanning en balans. Hoe zes toevallig passerende boeddhistische monniken alles veranderden. ,,Geniet in het nu, want in een fractie van een seconde kan alles anders zijn.”

