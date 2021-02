Hond gaat in Zwolle achter twee zwanen aan en dat levert een ijskoud avontuur op

Rapper ‘Makka’ voor de rechter, nadat hij in Zwolle zijn eigen liquidatie­po­ging in scène zette

8 februari Zat rapper Makka uit Zwolle zelf achter een mislukte poging om hem te liquideren? Hij werd in 2018 voor zijn woning in Stadshagen belaagd door twee mannen. Die verklaarden later dat het allemaal nep was, in opdracht van Michael ‘Makka’ C. zelf. Maandag moet hij voor de rechter verschijnen. Dan verschijnt ook zijn nieuwe videoclip, waarin hij ‘laat horen wat er volgens hem is gebeurd’.