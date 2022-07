Honden horen en ruiken meer muizen in de dijken, graven er naar en richten schade aan

Honden hebben dit voorjaar veel meer in de dijken van Overijssel gegraven dan het jaar ervoor en zorgen daardoor voor extra schade aan deze waterkeringen. Het waterschap vraagt baasjes hun hond beter in de gaten te houden om dat gegraaf in de dijken te verminderen.

Uit de voorjaarsinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt dat er dit 130 gevallen van graafschade zijn in de 1.146 kilometer aan dijken in haar gebied. Dat is bijna twee keer zoveel als de 72 gevallen van een jaar eerder. Dat heeft alles te maken met het feit dat er ook meer muizengangen in de dijken gevonden zijn. Honden ruiken of horen deze knaagdiertjes en gaan dan ook graven.

Behalve het verzoek aan hondenbezitters om hun viervoeter beter in bedwang te houden, gaat het waterschap zich beraden op andere manieren om deze schade te voorkomen.

Bestrijding

De schade die muskusratten maken, is opnieuw gedaald. Door de bestrijding van de muskusrat daalt de schade van deze beestjes al jaren op rij. In 2017 werd nog op 390 plekken schade geconstateerd, in het voorjaar van 2022 was dat op nog maar 15 plekken het geval. Konijnen richtten ook op 15 plekken schade aan, tegenover 25 gevallen het jaar ervoor.

De voorjaarsinspectie van de dijken wordt elk jaar gedaan om te kijken of de waterkeringen de winter goed zijn doorgekomen. Het hoogwater van februari had volgens dijkbeheerder Frank Jansen weinig invloed op de staat van de dijken, al bleef er wel meer drijfvuil achter. Vooral boomstronken die tegen de dijk klotsen, kunnen voor beschadigingen zorgen. Die rommel is inmiddels opgeruimd.