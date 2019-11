Honderd kinderen zoeken het podium bij Talentdag Zwolse kunstacademie

Zwolse Stones spelen China vanaf deze week plat, met gekuiste teksten

10:00 De merchandise (‘maatje S’) is ingepakt, de visa zijn binnen. Coverband Stones Sessions uit Zwolle vliegt woensdag naar China voor acht optredens. ,,We hebben zelfs de teksten wat moeten aanpassen. Fuck wordt luck, bijvoorbeeld. Maar even zien of we dat op het podium straks ook onthouden.’’