Honderden doden in twee jaar tijd: dit zijn de coronacijfers van Oost-Nederland

In Oldebroek en in Olst-Wijhe gaat het om relatieve overlijdenscijfers per 100.000 natuurlijk. Want de steden met vele duizenden inwoners meer hebben in absolute aantallen veel hogere sterftecijfers. Zo zijn er in Apeldoorn in de twee coronajaren bij elkaar 198 mensen overleden en in Zwolle 149. In Deventer overleefden 102 mensen het virus niet.