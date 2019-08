Honderden hotels er bij in 10 jaar, maar alleen met meer kwaliteit houdt groei in Oost-Nederland aan

In dit deel van het land zijn de meeste hotels (uiteraard) te vinden op de Veluwe. Daar nam volgens het overzicht het aantal toe van 130 in 2010 naar 200 dit jaar. In de Achterhoek zijn nu 155 hotels te vinden. Gevolgd door Noord-Overijssel (Giethoorn e.o.) met 120 hotels. En in Flevoland kunnen gasten een plekje boeken in 55 hotels. Al met al zijn er in tien jaar tijd in dit deel van het land 190 hotels bij gekomen.