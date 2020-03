Honderden klachten over honden in Zwolle: vorig jaar 13 mensen gebeten

Het aantal bijtincidenten met honden in Zwolle kwam vorig jaar uit op 24, één meer dan in 2018, maar vier minder dan in 2017. Dertien keer was een mens het slachtoffer van een happende hond. De gemeente Zwolle is niet overgegaan tot het in beslag nemen van huisdieren, wel werd drie keer een kort aanlijn- en/of muilkorfgebod opgelegd.