Honderden leerlingen in de regio gaan de komende weken poké bowl maken voor de Food Challenge

De Food Challenge bestaat uit lessen op school, gastlessen van MBO SVO vakopleiding food, Zone college en AOC Terra en een afsluitende ‘foodcamp’ op de boerderij. Rode draad is het ontwerpen van een gezonde poké bowl met duurzame producten van de boerderij, waaruit de deelnemers hun energie halen voor het uitvoeren van de zelf ontworpen bootcamp.

In de finale die plaatsvindt bij SVO vakopleiding food in Zwolle strijden de drie beste teams, onder toeziend oog van een deskundige vakjury, om de titel ‘de beste poké bowl van Noord Oost Nederland’. De winnaars mogen naar een thuiswedstrijd van een deelnemende profclub (waaronder PEC Zwolle en Landstede Hammers) en trakteren hun school op de beste poké bowl van 2022.

Deelnemende scholen

De meeste deelnemende scholen komen uit Uit Overijssel, waar de Challenge is ontstaan, maar er zijn ook deelnemers uit Gelderland, Flevoland en Groningen. Onder meer praktijkschool SG Eekeringe uit Steenwijk, Agnieten College uit Nieuwleusen, Vechtdal College uit Hardenberg, Carmel College uit Raalte, Thorbecke PrO, Ambelt en Onderwijsroute 10-14 uit Zwolle, Arkelstein en Stormink uit Deventer en Vakcollege Noordoostpolder en Aeres Praktijkschool uit Emmeloord doen mee.

Vloggen

De deelnemers vormen met hun klasgenoten een team waarmee ze drie tussentijdse challenges uitvoeren en filmen: ‘Krijg je school in beweging met een zelf ontworpen bootcamp’, ‘Maak een gezonde fruit poké bowl voor iemand die hem verdient’ en ‘Maak een duurzame poké bowl met zoveel mogelijk ingrediënten rechtstreeks van de boerderij’. De teams leveren een eindvlog in en elke school kiest de beste om in te sturen voor de finale. De leerlingen krijgen voor de vlogs instructie van vlogger en artiest Boer Wildebuit.