Honderden woningen verrijzen op de plek van het Wehkampkantoor in Zwolle

Syrische actrice Raifa Al-Riz werd in Zwolle gewurgd met een snoer

15 juni Actrice Raifa Al-Riz is in maart in Zwolle vermoord door wurging en verstikking. Justitie verdenkt Waël D. van de moord. Zowel Al-Riz als D. is van Syrische komaf. Tijdens de eerste rechtszaak tegen D. bleek dinsdagmiddag dat hij volgens justitie een snoer om de hals van de actrice heeft getrokken.