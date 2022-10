Honderden zakken pepernoten en snoep: niemand in Zwolle wordt door Sinterklaas overgeslagen

Werkloos­heid blijft dalen in Oost-Nederland, in tegenstel­ling tot landelijke tendens

De werkloosheid in Oost-Nederland blijft verder dalen, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ligt het aantal mensen met een ww-uitkering in september 29,9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Regio Zwolle komt uit op 25,5 procent minder. Landelijk zit de daling daar tussenin: 26,9 procent.

20 oktober