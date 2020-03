Honderden Zwollenaren sluiten zich aan bij coronahulpgroep op Facebook

Foto's & video Enorme rijen voor coffee­shops in de regio vanwege corona-slui­ting

18:58 De sluiting van horeca vanwege het coronavirus leidt tot opvallende taferelen bij coffeeshops in de regio. Honderden klanten willen nog snel even hun wiet in huis halen voor het niet meer kan. En dat zorgt voor flinke rijen voor de deur.