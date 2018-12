Honderden Zwollenaren willen weten of hun zorg vergoed blijft

LTO Noord erkent aandeel in schuld mestdrama: ‘Boeren zijn gigantisch in de knel gekomen’

8:13 Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) heeft steken laten vallen in de belangenbehartiging van boeren in het mestdossier. Dat erkent de nieuwe directeur van LTO-Noord, Eise van der Sluis. „Er zijn veel boeren gigantisch in de knel gekomen. We waren niet als enige verantwoordelijk, maar dit had van onze kant veel beter gemoeten.”