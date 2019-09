Hoofdrol voor Roxy bij opening nieuw pand Zwolse hondenclub

Een openingshandeling bij een kynologenclub. Als daar geen hond aan te pas komt.... Het was de Belgische herder Roxy die zaterdagmorgen de sleutel kwam brengen voor het nieuwe onderkomen van de Kynologenclub Zwolle en Meppel in Zwolle-Zuid.

Het voormalige clubgebouw - nog maar een paar jaar oud - moest verdwijnen vanwege de spoorverdubbeling tussen station Zwolle en Herfte. Een honk dat de leden met bloed, zweet en tranen hadden gebouwd. ,,Ja, dat deed wel even pijn, toen de slopershamer erin ging", zegt voorzitter Richard Wisman van de 700 leden tellende hondenvereniging. Inmiddels hebben hij en de andere leden zich verzoend met het nieuwe onderkomen, hoewel dat de helft kleiner is, en de buitenruimte ook. ,,Maar het is een prachtig, energiezuinig en efficiënt gebouw. Dat we het met minder ruimte moeten doen voor onze activiteiten, betekent natuurlijk wel dat we strakker moeten plannen."

Spoorlijn

Nog maar een jaar of vijf geleden betrok de Kynologenclub een nieuw onderkomen aan de Anthony Fokkerstraat, vlakbij de gevangenis en Intratuin in Zwolle. Vorig jaar werd duidelijk dat dit gebouw niet kon blijven staan: het zou na de verdubbeling van het spoor te dicht bij de spoorlijn richting Meppel te staan. Uiteindelijk kwam de club eruit met Prorail, de opdrachtgever van de plannen. ,,We zijn blij dat we op hetzelfde terrein konden blijven, want een nieuwe locatie zou moeilijk te vinden zijn in Zwolle. We zijn gehecht aan deze plek, die dicht bij de stad is zodat veel mensen op de fiets kunnen komen.”

Balletje

Bij de officiële opening gaf een vertegenwoordiger van Prorail zaterdag een balletje met daaraan de sleutel aan herder Roxy, die hem vervolgens overdroeg aan haar baasje - niet geheel toevallig voorzitter Richard Wisman.

Er staat nu een modern gebouw met een veld dat helemaal voorzien is van veldverlichting. En de club zorgde uit eigen middelen voor een verharde parkeerplaats. ,,Want dat was een grote wens van ons", zegt Wisman. ,,En door slim te plannen is er nog steeds voor alle theorie- en praktijklessen een plekje te vinden in en rond het gebouw."