‘Hoofdstedelijke arrogantie': Teun van de Keuken misselijk van uitspraken Amsterdams raadslid over Zwolle

Zwolle heeft haar strijd om de komst van het Songfestival inmiddels opgegeven en dat is maar goed ook, zegt Jan-Bert Vroege in het Parool .

‘......Amsterdam is het aan zijn stand als hoofdstad verplicht om mee te dingen, vindt hij. “Zwolle is ook leuk, maar je zult als fan maar een week in Zwolle moeten zitten.”....’

Zijn uitspraken vallen rauw op het dak van Teun van de Keuken, bekend van het tv-programma De Keuringsdienst van Waarde en zijn columns in de Volkskrant. Hij wordt ‘ misselijk van dit soort hoofdstedelijke arrogantie ’. Volgens Teun is er niks mis met Zwolle.

Van de Keuken wordt op Twitter flink bijgestaan: ‘Wij zitten al bijna vijftien jaar in Zwolle. En we kwamen uit Amsterdam. Ik zou niet terug willen’, zegt Roel Suidgeest.

‘Ik werk sinds een maand in Zwolle. Verrast hoe aangenaam het daar is! Historie, horeca, water. En géén horden sjokkende toeristen. De enige rolkoffer die in de ochtend over de keitjes ratelt is de mijne!’, reageert sepiatekst.