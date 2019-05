Hoog slagingspercentage onder scholieren in deze regio

Uit de analyse over het schooljaar 2017/2018 blijkt dat ruim 183 duizend middelbare scholieren hun diploma haalden. Het landelijk percentage geslaagden kwam daarmee uit op 91,9%, exact gelijk aan het schooljaar daarvoor. Ook in 2017 scoorde Zwolle van de twintig grootste gemeenten het hoogst.

Slagingspercentages liepen vorig jaar op provincieniveau uiteen van iets meer dan 90% in Groningen tot zo’n 94% in Gelderland. De afgelopen vijf jaar lagen de slagingspercentages in Noord-Brabant en Utrecht hoger dan het landelijk gemiddelde, in Groningen, Noord- en Zuid-Holland is de groep kandidaten die met een diploma de zomervakantie in mag steevast kleiner dan gemiddeld.