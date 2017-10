Hoogbegaafd kind zit uit verveling thuis

Thuiszitters worden ze wel genoemd: hoogbegaafde kinderen die in de schoolbanken moeten zitten, maar uit pure verveling niet meer verder komen dan de bank thuis. De gemeenteraad van Zwolle spreekt er vanavond over.

Waarom is er geen passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Zwolle? Rineke Derksen, heeft geen antwoord op die vraag. In haar praktijk GelukkigHB begeleidt ze wekelijks zo'n honderd kinderen die hoogbegaafd zijn. ,,Ik zie ouders uitwijken naar Elburg, Dronten, Meppel, zelfs Hengelo voor een school die onderwijs aanbiedt voor deze kinderen'', wijst ze op de zogenoemde Leonardoscholen daar. ,,Natuurlijk zijn er plusklassen, maar dat is vaak in dezelfde leerstijl die de school normaliter hanteert. Deze kinderen leren echt op een andere manier."

Verveling

Quote Ik dacht dat ze overspannen was. Maar het bleek een bore-out te zijn. Karin van de Ruit-Schouten Karin van de Ruit-Schouten kan dat beamen. Haar schoolgaande dochter zit al een jaar voor een groot gedeelte thuis. ,,Ik dacht dat ze overspannen was. Maar het bleek een bore-out te zijn." Oftewel ze is ziek van verveling.

Vanavond spreekt mevrouw Van de Ruit in bij de gemeenteraad tijdens een debat over 'thuiszitters', aangevraagd door fracties ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Swollwacht en D66. Het is beschamend voor Zwolle dat kinderen moeten uitwijken naar Elburg, vindt ze. Bovendien worden de reiskosten niet vergoed, en is onderwijs voor hoogbegaafde kinderen duurder dan normaal onderwijs. ,,Dat kan ik niet betalen. Daarom wil ik budget voor deze kinderen", aldus Karin.

Hoeveel hoogbegaafde thuiszitters Zwolle telt, is niet bekend. Tot een aantal jaar bood basisschool De Klokbeker een hoogbegaafdenklas. Daar kwam een einde aan, toen de prestaties ervan als ondermaats werden beschouwd.

De mogelijkheid extra lessen te volgen wordt hoogbegaafde scholieren in Zwolle wel geboden, zoals de Eureka-lessen die de Vivente-groep aanbiedt op haar basisscholen voor christelijk onderwijs, of de Cnopius-klassen op de scholen van stichting Openbaar Onderwijs Zwolle. ,,Maar iets als een Leonardoschool is er niet", verzucht Van de Ruit. ,,Haal die kennis toch naar Zwolle."

Problemen

De problemen van hoogbegaafde kinderen op school kenmerken zich door verveling, te weinig uitdaging en onbegrip van school of klasgenootjes, zegt hoogbegaafdenbegeleidster Derksen. Ook faalangst en perfectionisme komen volgens haar vaak voor. Voor de oorzaak daarvan wordt vaak naar het kind gekeken met het gevaar dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. Autisme of ADHD om maar wat te noemen. ,,Maar het zit niet in de kinderen. Het zit in hun omgeving. Waarbij ik niet met vingers wil wijzen. Een hoogbegaafd kind heeft gewoon andere behoeftes dan waarin de school kan voorzien."

Lang niet alle kinderen komen thuis te zitten of krijgen problemen op school, benadrukt ze. Maar hoe hoger het IQ, hoe moeilijker het is voor kinderen om mee te komen in de les.

Pabo