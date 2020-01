Hoogleraar criminologie: ‘Oosten heeft drugseenheid nodig tegen georganiseerde misdaad’

Door weer en wind zamelt de Zwolse jeugd kerstbomen in

3 januari Donderdag gingen de kinderen in verschillende gemeenten de straat op om vuurwerkafval op te ruimen. Vrijdagmiddag begon in Zwolle de kerstbomen inzamelingsactie. Op meerdere locaties in de stad konden kinderen tot en met vijftien jaar kerstbomen verzamelen en inzamelen. In Stadshagen kwam de jeugd, ondanks het slechte weer, in grote getale opdagen. ,,Gewoon omdat we het leuk vinden.’’