Hoogleraar waarschuwt voor gevaar PFOS: ‘Kindervaccinaties verliezen hun werking’

Kunstbeurs Zwolle: ‘Waarom hebt u koeien­stront gebruikt?’

25 augustus Het experiment met een tijdelijke zomermuseum in theater de Spiegel nadert zijn einde. Het POP UP museum, met werk van louter Zwolse kunstenaars, is tot 1 september te bezoeken. Tijdens de kunstbeurs, gisteren, konden bezoekers de kunstenaars ontmoeten, kijken en kopen.