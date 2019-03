Hoogste doorsnee jaarinkomens in Lochem en Zwolle

Foodcourt in Zwolle de hoogte in: reclame­mast staat op z'n plek

16:53 Met twee hijskranen is vrijdag de reclamemast bij foodcourt De Vrolijkheid in Zwolle opgetuigd. De veertig meter hoge toren was een van de hoofdrolspelers in het jarenlange gevecht vanuit de omgeving tegen de komst van de fastfoodboulevard.