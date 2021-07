Hoogwater drijft dieren langs IJssel in het nauw: zeker wanneer wij te dichtbij komen

Dubbel drama voor deze dieren: als ze hoogwater overleven, staat er een leger reigers en vossen klaar

8 februari Het hoge water in de IJssel houdt niet alleen de waterschappen bezig. Ook de dieren die in de uiterwaarden leven, zijn druk in de weer. Ze zoeken zoveel mogelijk een droge en veilige plek op, maar toch betekent dit niet voor alle dieren een goed einde.